Gökberk Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız ilk kez anlattı! Bakın nasıl evlilik teklifi almış
Özge Yağız ilk kez anlattı! Yenim dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Gökberk Demirci ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Özge Yağız, Cihangir'de bulunan ofisinde görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız. Neler hissettiniz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, nasıl bir evlilik teklifi aldığını ilk kez anlattı. İşte Özge Yağız'ın o açıklaması…
20.04.2021 13:22
- Son Güncelleme: 20.04.2021 13:22
Son olarak Sol Yanım dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Yağız, geride bıraktığımız akşam Cihangir'de bulunan ofisinde kameralara yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Projeleri hakkında konuşan Özge Yağız, "Yeni birçok proje geliyor. Hepsini okuyorum. Ama şu an biraz dinlenme aşamasındayım" şeklinde konuştu.
'BU KADAR ŞAŞIRACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM'
Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız? Neler hissettiniz?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor.
Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum"
Gökberk Demirci ile yakın zamanda evleneceklerini dile getiren oyuncu, o zamana kadar ülkenin yaşadığı bu pandemi sürecinin de sona ermesini temenni etti.