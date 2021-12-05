Ebru Polat vücudunu saran deri pantolonuyla paylaştı ortalığı yıktı geçti! İrem Derici gibi ‘alttan’ dekolte verdi herkes onu konuştu
Ebru Polat vücudunu saran deri pantolonuyla paylaştı ortalığı yıktı geçti! Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir konserinde tercih ettiği iddialı elbisesi ile gündem olmuştu. Söz konusu elbisesi hakkında konuşan şarkıcı, "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulunmuştu. İrem Derici'nin meslektaşı Ebru Polat da son konserinde giydiği kıyafette benzer bir dekolte verdi. Vücudunu saran deri pantolonu ve fermuarlı büstiyeri ile sahne alan Polat, fermuarı açarak verdiği dekolteyle dikkat çekti. Konserden paylaşım yapan şarkıcının kıyafeti sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Polat'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Ebru Polat'ın o kostümü...
05.12.2021 00:45
- Son Güncelleme: 05.12.2021 00:49
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekandan karelerini Instagram hesabında yayınladı. Sahne kostümüyle sosyal medyaya damga vuran Derici, "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulundu.
İddialı giyim tarzı ile sık sık gündem olan Ebru Polat, vücudunu saran deri pantolonu ve fermuarlı büstiyeri ile sahneye çıktı.