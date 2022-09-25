Gönül Dağı’nın göz bebeği Dilek’iydi! Gülsim Ali İlhan’ın kırıntısının kalmadığı diziye ödüllü oyuncu! İzleyici kollarını açtı! ’Hoş geldin’

GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM ÖZETİ

Muammer'in açtığı dava, Kaya Ailesi'nde küslüğe sebebiyet vermiştir. Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer'in kapısını çalar ve davayı geri çekmesini söyler. Muammer'in buna cevabı ne olacaktır?