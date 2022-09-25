Gönül Dağı'nın göz bebeği Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'ın kırıntısının kalmadığı diziye ödüllü oyuncu! İzleyici kollarını açtı! 'Hoş geldin'
Gönül Dağı dizisi 69. bölümüyle Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Sezon finalinde Gülsim Ali İlhan'la yollarını ayıran yapım, yeni sezonda peş peşe oyuncu kadrosuna yeni isimler kattı, katmaya da devam ediyor. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin gidişi kadar diziye dahil olan isimler de çok konuşuluyor. Son olarak TRT1'in göz bebeği Gönül Dağı dizisine bu sefer ödüllü bir oyuncu katıldı. O karakterin gelişiyle Gönül Dağı'nın hikayesi biraz daha genişlemiş oldu. Öte yandan diziden ayrılan isimler de belli oldu. İşte detaylar...
25.09.2022 17:20 - Son Güncelleme: 25.09.2022 17:20
Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanan Gönül Dağı dizisi bir önceki gün 69. bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulmuştu.