Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Gülsim Ali. Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gülsim Ali İlhan hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmış ve oyuncu Durul Bazan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Nitekim o iddialar doğru çıktı. İkilinin aşkı belgelendi.

01.06.2021 12:15 - Son Güncelleme: 01.06.2021 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





