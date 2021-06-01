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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Gülsim Ali. Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gülsim Ali İlhan hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmış ve oyuncu Durul Bazan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Nitekim o iddialar doğru çıktı. İkilinin aşkı belgelendi.

01.06.2021 12:15 - Son Güncelleme: 01.06.2021 12:15
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

İkilinin yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

Snob Magazin'in gündeme getirdiği Gülsim Ali İlhan (26) ve Durul Bazan (48) aşkı belgelendi. İşte sürpriz aşktan ilk kareler...

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığını iddia edilmişti. İkilinin aşkı belgelendi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve sır gibi sakladığı sevgilisi Durul Bazan fena yakalandı! Arada tam 22 yaş var...

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

SnobMagazin'de y er alan habere göre, ilişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan'ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş karelerine ulaşıldı.