Gönül Dağı'ndan seyirciyi galeyana getirecek karar! Bir gözünüz kumandada olsun! Görünce sevinçten dört köşe olacaksınız!
TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisiyle ilgili sürpriz bir karar alındı. Son olarak duyurulan gelişmeye göre dizinin yayın günü değişti. TRT 1 yayın akışına bakıldığında dizinin bu hafta başka bir gün ekranlara geleceği görüldü. Gelişmeyi duyan izleyiciler şok oldu ve bunun nedeni öğrenmek için araştırmalara başladı. TRT'nin yayın akışı incelendiğinde dizinin yayın günü değişikliğinin nedeni ortaya çıktı. Dizinin bu hafta yayınlanacağı gün duyuruldu.
22.03.2023 12:53 - Son Güncelleme: 22.03.2023 12:53
Gönül Dağı'ndan seyirciyi galeyana getirecek karar! Bir eliniz kumandada olsun. Görünce sevinçten dört köşe olacaksınız. Milyonlarca izleyicisiyle her hafta sonu cumartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamaya göre dizinin yayın günü değişti. Kararı duyan izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşarken gün değişikliğinin nedeni de ortaya çıktı.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Gönül Dağı'ndan duyurulan son gelişmeye göre, dizinin yayın günü değiştiği bildirildi.