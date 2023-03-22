Gönül Dağı’ndan seyirciyi galeyana getirecek karar! Bir gözünüz kumandada olsun! Görünce sevinçten dört köşe olacaksınız!

Gönül Dağı'ndan seyirciyi galeyana getirecek karar! Bir eliniz kumandada olsun. Görünce sevinçten dört köşe olacaksınız. Milyonlarca izleyicisiyle her hafta sonu cumartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamaya göre dizinin yayın günü değişti. Kararı duyan izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşarken gün değişikliğinin nedeni de ortaya çıktı.