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Geçen hafta kayınçosunun kurdelesini kesen Alişan'dan bu kez Buse Varol'a erken doğum günü! Buse Varol'un son hali olay

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bu kez erken doğum günü kutlamasından yapılan paylaşımlarla gündemde. Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi. Varol'un son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

22.03.2023 11:48 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:48
Geçen hafta kayınçosunun kurdelesini kesen Alişan’dan bu kez Buse Varol’a erken doğum günü! Buse Varol’un son hali olay

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Geçen hafta kayınçosunun kurdelesini kesen Alişan’dan bu kez Buse Varol’a erken doğum günü! Buse Varol’un son hali olay

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Geçen hafta kayınçosunun kurdelesini kesen Alişan’dan bu kez Buse Varol’a erken doğum günü! Buse Varol’un son hali olay

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Geçen hafta kayınçosunun kurdelesini kesen Alişan’dan bu kez Buse Varol’a erken doğum günü! Buse Varol’un son hali olay

25 Mart 1990 doğumlu olan Buse Varol'a yeni yaş kutlaması erken geldi.

Geçen hafta kayınçosunun kurdelesini kesen Alişan’dan bu kez Buse Varol’a erken doğum günü! Buse Varol’un son hali olay

Eşi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Buse Varol'un verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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