Çağla Şıkel 'uzaktan izlemeye devam edeceğim' dedi herkes şaştı kaldı! 8 yıl önce boşanmışlardı görenler: "Çocuklar Emre Altuğ'un kopyası"
Çağla Şıkel 'uzaktan izlemeye devam edeceğim' dedi herkes şaştı kaldı! 8 yıl önce boşanmışlardı, Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay Altuğ'u görenler, "Çocuklar Emre Altuğ'un kopyası" yorumları yapıyor. Emre Altuğ ile 2008 yılında dünyaevine giren ve 7 yıl evli kalan ünlü manken Çağla Şıkel şimdilerde Nail Gönenli ile aşk yaşıyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel çocuklarını uzaktan izlediği bir fotoğraf karesi paylaşıp duygusal satırlar yazdı. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un çocukları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
22.03.2023 12:56 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:02
Çağla Şıkel 'uzaktan izlemeye devam edeceğim' dedi herkes şaştı kaldı! 8 yıl önce boşanmışlardı, Uzay ve Kuzey'i görenler, "Çocuklar Emre Altuğ'un kopyası" demeden geçmiyor.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.
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Oğulları için sık sık bir araya gelen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ magazin gündeminin gözde isimlerinden.