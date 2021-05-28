Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek şaşına çevirdi. Merakla izlenen Maraşlı'nın Mahur'u güzelliğiyle büyülüyor. Güzel oyuncu Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına giriyor. Alina Boz'un özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken güzel oyuncu hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü.
28.05.2021 01:35
- Son Güncelleme: 28.05.2021 01:35