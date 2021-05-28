Vav TV İzle

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek şaşına çevirdi. Merakla izlenen Maraşlı'nın Mahur'u güzelliğiyle büyülüyor. Güzel oyuncu Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına giriyor. Alina Boz'un özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken güzel oyuncu hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü.

28.05.2021 01:35 - Son Güncelleme: 28.05.2021 01:35
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek şaşına çevirdi. Merakla izlenen Maraşlı'nın Mahur'u güzelliğiyle büyülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...

Güzel oyuncu Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına giriyor.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...

Alina Boz'un özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken güzel oyuncu hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...

ALİNA BOZ (MAHUR) KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur. Alina Boz'un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. Moskova'da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Meğerse güzel oyuncu çocukken...

2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul'a geldiler. İlkokula İstanbul'da başladı. Türkçe'yi de geldikten sonra öğrendi.