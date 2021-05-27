Sıla kıskançlık krizine girdi Sinem Kobal'ı sildi geçti! İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü...

"CANIMIN CANISIN"

Sıla da sevgilisini etiketlediği paylaşımına; "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düştü. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen ikiliye sosyal medyadan yorum gecikmedi.