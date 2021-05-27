Sıla kıskançlık krizine girdi Sinem Kobal'ı sildi geçti! İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü...
Sıla kıskançlık krizine girdi Sinem Kobal'ı sildi geçti! İlker Kaleli - Sıla aşkı gündeme bomba gibi düşerken, sosyal sürpriz aşkı konuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay kulislerde dolaşan aşk resmen kanıtlandı. Bodrum'da kaldıkları villada görüntülenmelerinin ardından gizli aşklarını ilan eden Sıla ve İlker Kaleli cephesinde yeni gelişme yaşandı. Sıla, İlker Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı olan Sinem Kobal'ı sildi.
Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. 11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede boşandı.Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'nın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddiası ilk olarak geçtiğimiz aylarda kulislerde yerini almıştı.
AŞKIN İLK KARESİ
Çıkan haberlerin ardından İlker Kaleli ve Sıla, birlikte çekildikleri pozları aşk dolu sözcüklerle takipçilerini beğenisine sundu. Kaleli, Sıla'nın kendisine sarıldığı kareyi "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.