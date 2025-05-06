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Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

2018'de bir AVM'de görüntülenen Öztürk, O Ses Türkiye'deki jüri görevine başlamadan önce sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla tam 2.5 ayda 12 kilo verdiğini açıkladı. Yıllar önce sık sık gündeme gelen bu diyeti sizler için yeniden derledik. İşte Beyazıt Öztürk'e 12 kilo verdiren formül...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 22:32
Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

2018 yılında ekranlara fit haliyle dönen Beyazıt Öztürk, geçirdiği fiziksel değişimle büyük beğeni toplamıştı. Öztürk, 2.5 ay gibi kısa bir sürede tam 12 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

🏃‍♂️ DİYET VE SPORU HAYATINA DAHİL ETTİ

2018 yılında verdiği bir röportajda Beyazıt Öztürk, muhabirlerin "Zayıfladınız mı?" sorusuna samimi bir yanıt verdi:

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

🗣️ "2.5 AYDA 12 KİLO VERDİM"

Öztürk'ün bu açıklaması, sosyal medyada ve hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim, formda görüntüsüyle yeni projelere de açık kapı bıraktı.

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

🥗 BEYAZ'IN ZAYIFLAMA SIRRI: DİSİPLİNLİ YAŞAM

Beyazıt Öztürk'ün yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, ünlü komedyen bu süreçte şunlara dikkat etti:

  • Akşam yemeklerinde hafif beslenme

  • Haftada en az 4 gün düzenli yürüyüş

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

  • Karbonhidrat ve şeker tüketimini minimuma indirme

  • Sabah kahvaltılarını atlamama

  • Bol su tüketimi

Bu yaşam tarzı değişikliği, sadece fiziksel değil, mental olarak da Öztürk'e enerji kazandırdı.

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

🥗 2.5 AYDA 12 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYEt

🌅 Sabah (08:00 – 09:00)

  • 🥚 2 adet haşlanmış yumurta

  • 🧀 1 dilim az yağlı peynir

  • 🫒 5-6 adet zeytin

  • 🥬 Domates, salatalık ve roka gibi taze sebzeler

  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği

  • ☕ Şekersiz çay veya sade kahve

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

☀️ Ara Öğün (10:30 – 11:00)

  • 🍏 1 yeşil elma veya

  • 🥜 10 adet çiğ badem

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

🌞 Öğle (12:30 – 13:30)

  • 🍗 Izgara tavuk göğsü ya da hindi

  • 🥗 Bol limonlu yeşil salata

  • 🍚 3-4 kaşık kinoa ya da bulgur

  • 🥄 1 kase yoğurt (isteğe bağlı)

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

☕ İkindi (15:30 – 16:00)

  • 🥛 1 bardak kefir

  • 🍇 1 avuç kuru üzüm veya ceviz (abartmadan)

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

🌙 Akşam (18:30 – 19:30)

  • 🍲 Sebze çorbası (kabak, brokoli, mercimek olabilir)

  • 🥦 Haşlanmış sebzeler veya zeytinyağlı fasulye

  • 🐟 Fırında balık (haftada 2-3 gün)

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

💡 EKSTRA NOTLAR

  • 🚰 Günde en az 2-2.5 litre su

  • 🚶‍♂️ Her gün 45 dakika yürüyüş

  • ❌ Şekerli, işlenmiş ve unlu gıdalardan uzak durulmalı

  • ⏰ 19.30 sonrası yemek tüketilmemeli

Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan böyle eridi

Fotoğraflar: Takvğim Fotoğraf Arşivi