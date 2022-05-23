Gönül Akkor'un son hali 28 yıl sonra ortaya çıktı! Bir dönem sesiyle gönüllere taht kurmuştu! Kamuran Akkor'un kardeşi...
2002 yılında geçirdiği beyin ameliyatından sonra bir daha görüntülenemeyen Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Gönül Akkor'un son fotoğrafı, sanatçının hayranlarını hem sevindirdi hem de duygulandırdı. Onur Akay'ın paylaştığı fotoğraf kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Akay, 28 senedir sanat camiasından uzak olan efsane assolist Gönül Akkor için dua istedi.
23.05.2022 11:45 - Son Güncelleme: 23.05.2022 11:45
Bir dönem sesiyle fırtınalar estiren Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 28 yıldır sahnelerden uzak.
Türk pop'unun bir başka önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, son albüm çalışmasını Sezen Aksu'nun ısrarıyla 1994 yılında yaptı.
2002 yılında geçirdiği beyin ameliyatından sonra bir daha görüntülenemeyen Gönül Akkor, hafıza ve konuşma güçlüğü çekiyor.
Sosyal medyada paylaşım yapan Onur Akay, "Türk sanat müziğinin en değerli ismi Gönül Akkor, çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum..." ifadelerini kullanarak Gönül Akkor'un son halini paylaştı.