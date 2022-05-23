Gönül Akkor’un son hali 28 yıl sonra ortaya çıktı! Bir dönem sesiyle gönüllere taht kurmuştu! Kamuran Akkor’un kardeşi...

Sosyal medyada paylaşım yapan Onur Akay, "Türk sanat müziğinin en değerli ismi Gönül Akkor, çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum..." ifadelerini kullanarak Gönül Akkor'un son halini paylaştı.