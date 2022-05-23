Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray gerçekten 'Bodrum Hakimi' olacak! Rahatına düşkün Sultan 600 bin TL'ye villa kiraladı
Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villası sosyal medya gündeminde... Geçen yıl daha çok tekne tatili yapan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray bu kez, Bodrum'a geri dönüş yapıyor hem de ne dönüş. Yıllar sonra tatil için Bodrum'u tercih eden Türkan Şoray'ın, 600 bin TL'ye bir villa kiraladığı iddia edildi. İşte detaylar...
23.05.2022 10:48 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:48
Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş güzeli Türkan Şoray, yıllar sonra tatil için Bodrum'u tercih etti.
KIZI EŞLİK EDECEK
Bodrum Gündoğan'da denize sıfır bir villayı sezonluk kiralayan Türkan Şoray, burada kızı Yağmur Ünal ile tatil yapmayı planlıyor.