Ece Erken’i kızdıran yorum! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ilk eşi Benan Kocadereli hatırlatılınca: Zavallısınız

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrasında Ece Erken attığı her adımla gündeme geliyor. Reddi miras yapan ve soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken, ölen eşiyle bir pozunu paylaştı. Erken paylaşıma "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" yazdı.

"O KADAR BOŞ, O KADAR ZAVALLI GELİYORSUNUZ Kİ"

Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık. İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu. Ece Erken kendisine Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına kızdı ve paylaşıma şu yanıtı verdi:

"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."