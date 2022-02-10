Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 1 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile güneşlendiği anları sosyal medya hesabında yayınlayan Vuslateri'ye ilk yorum ise Sadakatsiz dizisinin Gönül'ü Seda Gözde Altuner'den geldi. Öte yandan bir takipçisi Vuslateri'nin pozları için "Ortalık yandı kavruldu!" yorumunda bulundu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
10.02.2022 18:47
- Son Güncelleme: 10.02.2022 18:47
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık asından söz ettirmişti.