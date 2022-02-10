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Haberler Magazin Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 1 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile güneşlendiği anları sosyal medya hesabında yayınlayan Vuslateri'ye ilk yorum ise Sadakatsiz dizisinin Gönül'ü Seda Gözde Altuner'den geldi. Öte yandan bir takipçisi Vuslateri'nin pozları için "Ortalık yandı kavruldu!" yorumunda bulundu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

10.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 10.02.2022 18:47
Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık asından söz ettirmişti.

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Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 1 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Vuslateri, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile güneşlendiği anlara ait kareleri Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Oyuncu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın altına ise "Çekim arası kış güneşinde beklerken..." notunu ekledi.

Gonca Vuslateri’nin derin göğüs dekolteli elbisesiyle güneşlendiği anlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den! Ortalık yandı kavruldu!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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