Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'sinin 10 parmağında 10 marifet! Meğer yalnızca oyuncu değilmiş...

"Bu sırada benim de çocuklarım oldu. Ailem, işim derken ertelediğim düşüncelerimin zamanı biraz da pandemi dönemine denk geldi ve şimdi beni çok heyecanlandıran bir çocuk kitabı projem var gündemimde. Tüm bunların yanında her zaman okumaya, araştırmaya, sağlıklı beslenme ve spora hayatımda çok önem veririm. Çocuklarımın da araştırmacı ruha sahip olabilmeleri için onları elimden geldiğince yüreklendirir, kendi kararlarını verebilen kendi fikirleri olan bireyler olabilmeleri için desteklerim."