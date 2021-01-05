Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'sinin 10 parmağında 10 marifet! Meğer yalnızca oyuncu değilmiş...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'sinin 10 parmağında 10 marifet! ATV'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli ailesinin cevval kadınları arasında yer alan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı, pandemi döneminde birçok yönünü keşfetti. EDHO'da 'enişte' karakterine hayat veren Hakan Karsak'ın eşi Hatice'ye hayat veren Sevinç Kıranlı, eşi ve özel yaşantısı hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, oyuncu ve aynı zamanda müzisyen olan arkadaşı Burak Sevinç ile hayata geçirdiği projesini de anlattı. İşte EDHO'nun '10 parmağında 10 marifet' dedirten Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın röportajı...
Akşamın haberine göre güçlü duruşu ve gülen gözleriyle dikkat çeken Sevinç Kıranlı ile pandemi sürecini ve hayata dair zevkleri hakkında konuştu. Hayatında 'keşke'lere yer olmadığını söyleyen oyuncu "Pişmanlık ve keşke'yi tanımıyorum. Yaşanılan her şeyin olması gerektiğine inananlardanım" dedi. Pandemide şair yönünü keşfettiğini dile getiren Kıranlı, 'Bir şiirim bestelendi bile' diye de ekledi.
"İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunuyum. Üniversitede Pedagojik formasyon alırken başladığım drama öğretmenliği, beraberinde de çocuk tiyatrosunu getirdi. Birkaç yıl devam ettirdim fakat daha sonra işlerimin yoğunluğu nedeniyle oyunculuğa ağırlık vermek durumunda kaldım. Sonraki zamanlarda da çocuklara yönelik bir şeyler yapmak hep gönlümde ayrı bir yere sahip oldu."
"Bu sırada benim de çocuklarım oldu. Ailem, işim derken ertelediğim düşüncelerimin zamanı biraz da pandemi dönemine denk geldi ve şimdi beni çok heyecanlandıran bir çocuk kitabı projem var gündemimde. Tüm bunların yanında her zaman okumaya, araştırmaya, sağlıklı beslenme ve spora hayatımda çok önem veririm. Çocuklarımın da araştırmacı ruha sahip olabilmeleri için onları elimden geldiğince yüreklendirir, kendi kararlarını verebilen kendi fikirleri olan bireyler olabilmeleri için desteklerim."