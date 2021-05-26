Gonca Vuslateri zor günleri geride bıraktı! Bacaklarını masaya uzattı yanık izlerini ilk kez paylaştı!
Geçtiğimiz ay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza yaşamıştı. Tıkanan burnunun açılması için kekik yağı döktüğü tencerenin devrilmesi sonucu bacaklarında yanık oluşan Vuslateri, bir süre hastanede tedavi görmüştü. Önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere yansıyan Gonca Vuslateri'nin eski sağlığına kavuştuğu görülmüştü. Zor günleri geride bırakan oyuncu şimdi ise bacağındaki yanık izlerini paylaştı. İşte detaylar…
26.05.2021 00:32
- Son Güncelleme: 26.05.2021 00:46
Uzun bir süre hem koronavirüs hem de yanık tedavisi gören Gonca Vuslateri sağlığına kavuştu. Vuslateri önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere yansımış ve sağlığının iyi olduğu görülmüştü.
Gonca Vuslateri şimdi ise Instagram hesabında bir video yayınlayarak kaza ile yanan bacağının son halini takipçileriyle paylaştı.
Vuslateri'nin masaya uzattığı bacaklarını çektiği video kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, ünlü oyuncuya bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, daha sonra ise başından geçen talihsiz kazayı takipçileriyle paylaşmıştı.
Instagram sayfasında hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım"