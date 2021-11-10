Gökşen Ateş’in babası bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun usta ismiyle...
Gökşen Ateş'in babası bakın hangi oyuncu çıktı! Akasya Durağı, Kuzey Güney, Çukur gibi yapımlarda yer alan ve şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey ile izleyici karşısına çıkan Gökşen Ateş'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizide Jale karakterini canlandıran oyuncunun, özellikle ailesi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Ateş'in Kurtlar Vadisi Pusu, Çiçek Taksi, İçerde gibi dizilerde rol alan usta oyuncunun kızı olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Gökşen Ateş'in babası kim çıktı...
10.11.2021 00:51
- Son Güncelleme: 10.11.2021 00:51
Akasya Durağı, Kuzey Güney, Çukur gibi yapımlarda yer alan Gökşen Ateş, şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde canlandırdığı Jale karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Ateş'in Kurtlar Vadisi Pusu, Çiçek Taksi, İçerde gibi dizilerde rol alan usta oyuncunun kızı olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.