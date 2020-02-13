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Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?

Yeni Malatyaspor forması giyen Gökhan Töre yeni sevgilisi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya sallandı... 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre 2017 yılında, Diriliş Ertuğrul dizisi ile tanıdığımız Esra Bilgiç'le evlenmişti. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmedi ve 2019 yılında boşandılar. O dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre ardından Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Boşanma sonrası Gökhan Töre yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisi ile Buket Büyükdere'yla fotoğraflar paylaştı. Peki Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere kimdir? İşte sürpriz aşkın detayları...

13.02.2020 10:52 - Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12
Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?

Bir süre önce eski eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile pozunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Beşiktaşlı eski futbolcunu bu paylaşımı binlerce beğeni alırken vatandaşlar Buket Büyükdere ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar.

Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?

Magazin dünyası tarafından tanınmayan isimlerden olan Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere kaç yaşında?

BUKET BÜYÜKDERE KİMDİR?

Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.

Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?

2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.

Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?

Gökhan Töre 2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile evlenmişti.

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