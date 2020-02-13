Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı! Buket Büyükdere kimdir?
Yeni Malatyaspor forması giyen Gökhan Töre yeni sevgilisi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya sallandı... 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre 2017 yılında, Diriliş Ertuğrul dizisi ile tanıdığımız Esra Bilgiç'le evlenmişti. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmedi ve 2019 yılında boşandılar. O dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre ardından Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Boşanma sonrası Gökhan Töre yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisi ile Buket Büyükdere'yla fotoğraflar paylaştı. Peki Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere kimdir? İşte sürpriz aşkın detayları...
13.02.2020 10:52
- Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12
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