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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in bu halini hiç görmediniz! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe günlerinin en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Yeni bölümleri merakla beklenen fenomen dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Vahide Perçin gibi yıldız isimler yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç şüphesiz güzelliğiyle Hilal Altınbilek... Kariyer basamaklarını hızla tırmanan yıldız oyuncu adından sıkça söz ettiriyor. Ancak Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait olan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Çocukluk ve gençlik yıllarına ait olan karelerdeki değişim görenleri hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in değişimi...

13.02.2020 06:47 - Son Güncelleme: 13.02.2020 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





