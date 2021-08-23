Şeyma Subaşı Meedo ile İstanbul’da, Boğaz’a karşı pozu tam bir olay! Bornozlu paylaşımı sosyal medyayı çalkalandırdı

Tatilinden kesitleri sık sık paylaşan ünlü isim, bu kez siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti. Subaşı, fotoğraflarına, "Şimdiye kadarki favori bikinim" notunu düştü. Bu paylaşımın ardından sevgilisi ile Bodrum'dan İstanbul'a gelen Şeyma, Boğaz'a karşı verdiği bornozlu pozuyla gündeme geldi.