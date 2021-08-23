Şeyma Subaşı Meedo ile İstanbul'da, Boğaz'a karşı pozu tam bir olay! Bornozlu paylaşımı sosyal medyayı çalkalandırdı
Şeyma Subaşı Meedo ile İstanbul'da! İbiza'dan Bodrum'a gelen son dönemin en çok konuşulan ikilisi Şeyma Subaşı ve sevgilisi gündemden düşmüyor. Son olarak Instagram hesabından Subaşı'na övgü dolu sözler yağdıran Meedo, Şeyma'yı da aldı İstanbul'a geldi. Aşk hayatı, değişimi, paylaşımları derken Şeyma yine adından söz ettirmeyi başardı. Attığı her adımı sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı, bornozlu pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Şeyma'nın paylaşımını görenler, 'Meedo mu çekti bu pozu' demeden geçmedi.
23.08.2021 18:16
- Son Güncelleme: 23.08.2021 18:30
Şeyma Subaşı Meedo ile İstanbul'da, Boğaz'a karşı pozu sosyal medya gündeminde. Instagram pozları, aşk hayatı, yıllar içindeki değişimi derken Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı.
Kulislerde Meedo ile evlilik hazırlığı yaptığı dolaşan Şeyma Subaşı, Mavi Dolunay paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Boğaz'a karşı bornozlu poz veren Şeyma Subaşı'nın fotoğrafını görenler, 'Fotoğrafı Meedo mu çekti?' yorumlarında bulundu.