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Haberler Magazin Hadise'nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Boğaz'da keyif yapan Hadise'ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Hadise'nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Boğaz'da keyif yapan Hadise'ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Hadise'nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Bu kez İstanbul'da keyif yapan Hadise'ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de teknede giydiği kıyafeti ile gündeme gelen ünlü şarkıcıyı gören hayran kalıyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sevgili olan Hadise Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

13.09.2021 16:40 - Son Güncelleme: 13.09.2021 16:57
Hadise’nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Bu kez İstanbul’da keyif yapan Hadise’ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Hadise'nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İstanbul'da keyif yapan Hadise'ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de tekne kombini ile dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

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Hadise’nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Bu kez İstanbul’da keyif yapan Hadise’ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde kalça dansıyla dikkat çeken şarkıcı son olarak backstage pozlarıyla gündeme gelmişti.

Hadise’nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İstanbul’da keyif yapan Hadise’ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aşk tatili yapmak için Meksika'nın Tulum şehrine giden Hadise güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Hadise’nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İstanbul’da keyif yapan Hadise’ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Güneşli havadan faydalanan Hadise, tekne ile İstanbul Boğazı'nda tur attı.

Hadise’nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Bu kez İstanbul’da keyif yapan Hadise’ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...

Hadise, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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