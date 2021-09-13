Hadise'nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Boğaz'da keyif yapan Hadise'ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de...
Hadise'nin tekne paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Bu kez İstanbul'da keyif yapan Hadise'ye bakın sahne kostümüyle olay olmuştu bu kez de teknede giydiği kıyafeti ile gündeme gelen ünlü şarkıcıyı gören hayran kalıyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sevgili olan Hadise Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
13.09.2021 16:40
- Son Güncelleme: 13.09.2021 16:57
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aşk tatili yapmak için Meksika'nın Tulum şehrine giden Hadise güneşli havanın tadını çıkarıyor.