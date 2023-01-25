Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? Bombayı patlattı fotoğraf paylaşıp baba olduğunu duyurdu! 2 kez boşandığı Selin Ciğerci sessiz kalmadı
Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu merak ediliyor. Bombayı patlattı kızının fotoğrafını paylaşıp baba olduğunu duyurdu! 2 kez boşandığı Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra'nın baba olduğunu öğrenince verdiği tepkiyle yaşadığı şoku belirtti. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra'nın kızıyla fotoğrafı gündeme bomba gibi düşerken bebeğin annesinin kim olduğu merak konusu oldu.
GÖKHAN ÇIRA'NIN KIZININ ANNESİ KİM?
Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada bombayı patlattı fotoğraf paylaşıp baba olduğunu duyurdu! 2 kez boşandığı Selin Ciğerci sessiz kalmadı, bakın ne dedi.
2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti.
İkili, ayrılık haberini yayınladıkları mesajlarla duyurdu. Ciğerci, "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek" dedi.
Çıra ise, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz" mesajını yayınladı.