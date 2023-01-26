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Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros'un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan'ın gelin adayı...

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros'un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan'ın gelin adayı...

Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı ilk olarak Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programda yaptığı kalça dansı ve Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Solmaz Çiros son dönemlerde değişimi ve yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla gündeme geliyor. Çiros, onlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

26.01.2023 08:31 - Son Güncelleme: 26.01.2023 08:32
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan’ın gelin adayı...

Evleneceksen Gel adlı sözde evlendirme programıyla popüler olan Solmaz Çiros, birbirinden garip paylaşımınlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

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Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan’ın gelin adayı...

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan’ın gelin adayı...

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Çiros şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan’ın gelin adayı...

Geçtiğimiz günlerde elbise tanıtmak için kılıktan kılığa girdiği videosu olay olan Solmaz Çiros bu videolara bir yenisini daha ekledi.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’un paylaşımı olay oldu! Bu kez herkes yorumsuz kaldı Seda Sayan’ın gelin adayı...

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