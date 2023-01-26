Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşine bakın bir de! Survivor sunucusunun kardeşi bakın kim çıktı
Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişti Hakan Hatipoğlu'nun... O dönem Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun'a katılan Hakan Hatipoğlu hem de şöhret oldu hem de hayatının aşkı Gizem'i buldu. Yarışma sonrasında hayatlarını birleştiren ünlü çift şimdilerde sosyal medyada adlarından epey söz ettiriyorlar. Hakan Hatipoğlu hakkında araştırma yapanlarsa kardeşini görünce şaştı kaldı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi hem de ünlü biri çıktı. İşte detaylar...
26.01.2023 09:58 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:59
Survivor programına birden fazla kez katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor.
'Var mısın Yok musun?' programında tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile 12 yıllık evliliğine devam eden Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi görenleri şaşırttı.
Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi Instagram'da 50 bin takipçili hayli ünlü biri. Ayrıca güzelliği de cabası. İşte başta Hakan Hatipoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.