Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’nun kız kardeşine bakın bir de! Survivor sunucusunun kardeşi bakın kim çıktı

Survivor programına birden fazla kez katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor.

'Var mısın Yok musun?' programında tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile 12 yıllık evliliğine devam eden Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi görenleri şaşırttı.