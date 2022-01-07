Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar koca delikanlı oldu gören tanıyamadı! Halit Ergenç ile Sanem Çelik'in rol arkadaşı bakın şimdi ne halde
Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar'ı gören tanıyamadı! Bir döneme damga vuran atv'nin sevilen dizisi Aliye'de Arda karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Ayberk Koçar, yıllar sonra gündeme geldi. Başrollerini Sanem Çelik ile Halit Ergenç ile beraber paylaştığı dizide küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Koçar'ın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Ayberk Koçar'ın takipçilerini şaşırtan son hali...
07.01.2022 23:37
- Son Güncelleme: 07.01.2022 23:37
Atv ekranlarında yayınlanan Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar'ın seneler sonraki hali sevenlerini şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun son hali için "Tanıyamadım", "Bu Arda olamaz" yorumlarında bulundu.
İşte başta Ayberk Koçar olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...