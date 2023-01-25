Gökhan Çıra evlendi mi, sevgilisi kim? Selin Ciğerci ile ilişkisini sonlandırmıştı! Gökhan Çıra baba oldu çocuğunun adını bakın ne koydu!

Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Çift 2021 Eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak ayrılık kararı aldı. Ancak Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci 2022 Mayıs ayında yeniden nikah masasına oturdu. Ciğerci, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaptığı açıklamada "Evlilik işini yine beceremedik." Açıklaması yaptı ve çift ikinci kez boşandı.