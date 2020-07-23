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Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var"

Ali Sunal, eşi ve kızıyla birlikte tatil için gittiği Bodrum'da, gece yarısı gelen müzik sesi ile rahatsız oldu. Küçükbük'teki evinde kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı. Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen Ali Sunal, oraya giderek otel müdürüyle tartıştı. Kısa süre içerisinde Ali Sunal'ın huzurunu kaçıran yüksek sesteki müziğin Berkay'ın evinden geldiği ortaya çıkarken, şarkıcı, Ali Sunal'ın evine giderek özür diledi.

23.07.2020 14:50 - Son Güncelleme: 23.07.2020 14:50
Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var

Eşi ve kızı ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru kaçtı. Küçükbük'teki villasında kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

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Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen Ali Sunal, oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var

BERKAY ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.

Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var
Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var
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