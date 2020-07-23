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Ali Sunal ile Berkay'ın müzik kavgası! "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var"

Ali Sunal, eşi ve kızıyla birlikte tatil için gittiği Bodrum'da, gece yarısı gelen müzik sesi ile rahatsız oldu. Küçükbük'teki evinde kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı. Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen Ali Sunal, oraya giderek otel müdürüyle tartıştı. Kısa süre içerisinde Ali Sunal'ın huzurunu kaçıran yüksek sesteki müziğin Berkay'ın evinden geldiği ortaya çıkarken, şarkıcı, Ali Sunal'ın evine giderek özür diledi.

23.07.2020 14:50 - Son Güncelleme: 23.07.2020 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





