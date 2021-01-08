Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'Estetik harikası' yorumları yağdı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı...

Gökçe Bahadır, Instagram'da Yaprak Dökümü yıllarına ait bir paylaşım yaptı. O günleri anmak isteyen Gökçe Bahadır bir anda 'estetik harikası' yorumlarına maruz kaldı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Hayranlarını geçmişe götüren Gökçe Bahadır'ın toy halleri dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nin Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...