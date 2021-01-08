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Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları sildi şimdi de...

Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları silen Ece Erken, şimdi de saç rengini değiştirdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken'in yasak aşk skandalının ardından yakın takibe alınan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tüm fotoğraflarını sildi ve ardından hayatında kimse olmadığını açıkladı. Ardından imaj değiştiren Ece Erken'in son hali sosyal medyada 'Yepyeni bir hayat' şeklinde yorumlandı.

08.01.2021 15:02 - Son Güncelleme: 08.01.2021 15:36
Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları sildi şimdi de...

Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları silen Ece Erken şimdi de saç rengini değiştirdi. nstagram'dn geçtiğimiz günlerde tüm paylaşımlarını silen Ece Erken'in hamlesinin nedeni belli oldu. Yaşadığı aşkla büyük tepki çeken Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yollarını bir kez daha ayırdı.

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Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları sildi şimdi de...

Hayatında kimse olmadığını açıklayan paylaşımın ardından imaj değiştiren Ece Erken'in son haline beğeni yağdı. Ünlü sunucunun bu değişimi sosyal medyada 'Yepyeni bir hayat' şeklinde yorumlandı. İşte Ece Erken ve ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları sildi şimdi de...

GÜNEL ZEYNALOVA

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları sildi şimdi de...

Günel Zeynalova

Ece Erken yeni imajıyla yepyeni bir hayat kurma yolunda! Önce yasak aşkından ayrılıp fotoğrafları sildi şimdi de...

Günel Zeynalova şimdiki hali...

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