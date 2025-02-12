Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

2003-2006 yılları arasında yayınlanan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin iki ünlü oyuncusu yıllar sonra bir araya geldi.

Kerem Kupacı, Perran Kutman, Paşhan Yılmazel, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Çisil Oral, Serhan Arslan, gibi isimler yer aldığı dizide Barbie Gamze ve Törpü Yeliz karakterleriyle izleyici karşısına çıkan İpek Erdem ile Gökçe Bahadır buluştu.

Bahadır o anları sosyal medya hesabında "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.