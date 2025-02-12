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Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze ve Törpü Yeliz karakterleriyle izleyici karşısına çıkan İpek Erdem ile Gökçe Bahadır yıllar sonra bir araya geldi. Birlikte poz verip sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmeyen ikili, kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:47
Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

2003-2006 yılları arasında yayınlanan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin iki ünlü oyuncusu yıllar sonra bir araya geldi.

Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

Kerem Kupacı, Perran Kutman, Paşhan Yılmazel, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Çisil Oral, Serhan Arslan, gibi isimler yer aldığı dizide Barbie Gamze ve Törpü Yeliz karakterleriyle izleyici karşısına çıkan İpek Erdem ile Gökçe Bahadır buluştu.

Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

Bahadır o anları sosyal medya hesabında "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.

Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, sosyal medyada hızla yayıldı.

Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ve Törpü Yeliz’i...

İşte Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'in karesi...