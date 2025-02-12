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Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Bergüzar Korel, Gökçe Eyüboğlu, Belçim Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Annem Ankara dizisinde Hasan karakterini canlandıran Mehmet Günsür'ün hayatı merak edildi. Katerina Mongio ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Günsür'ün özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem kızıyla aynı dizide rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:07
Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Annem Ankara dizisinde Hasan karakterini canlandıran Mehmet Günsür'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken çeşitli reklam filmlerinde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Mehmet Günsür, 14'ünde Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Küçük yaşlarda oyunculuğa başlamasına rağmen eğitimini aksatmayan Günsür, İtalyan Lisesi'nden mezun oldu ve ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Reklamcılık okudu. Ancak Günsür, bu alanda hiç çalışmadı. Müziğe ilgisi olan ve bir grupla konser veren Günsür, dört yıl boyunca da restoran işletti.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Bir arkadaşının yardımıyla Hamam (1999 ) filminde rol almak için seçmelere katılan Günsür, deneme çekiminden sonra rol için kabul edildi ve Ferzan Özpetek yönetmenliğindeki filmle adını geniş kitlelere duyurdu.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

10. Ankara Film Festivali'nde Hamam filmiyle Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen ünlü isim, ardından birçok yapımda rol aldı.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Günsür'ün gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da en az kariyeri kadar hayranlarının ilgisini çekti. Katerina Mongio ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Günsür'ün özellikle ailesi merak konusu oldu.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Ünlü oyuncunun bir dönem kızıyla aynı dizide rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

İşte Mehmet Günsür başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Belçim Bilgin ve oğlu

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Nefise Karatay ve kızı

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Mehmet Aslantuğ ve oğlu

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Çetin Tekindor ve oğlu

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Haluk Bilginer ve kızı

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

MEHMET GÜNSÜR VE ÇOCUKLARI

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Oyuncu Mehmet Günsür kızı Cloe ile İtalya'da yayınlanan "Lea" (Yeni Bir Gün) dizisinde birlikte rol almıştı.

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Mehmet Günsür'ün ailesiyle medyaya yansıyan görüntüleri...

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Mehmet Günsür'ün ailesiyle medyaya yansıyan görüntüleri...

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Mehmet Günsür'ün ailesiyle medyaya yansıyan görüntüleri...

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Mehmet Günsür'ün ailesiyle medyaya yansıyan görüntüleri...

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Çağla Şıkel ve oğulları

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Demet Şener ve çocukları

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Özcan Deniz ve oğlu

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Sibel Can ve çocukları

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Şevket Çoruh ve kızı

Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Emine Ün ve kızı