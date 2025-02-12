Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Annem Ankara dizisinde Hasan karakterini canlandıran Mehmet Günsür'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?
Mehmet Günsür, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken çeşitli reklam filmlerinde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Mehmet Günsür, 14'ünde Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.
Küçük yaşlarda oyunculuğa başlamasına rağmen eğitimini aksatmayan Günsür, İtalyan Lisesi'nden mezun oldu ve ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Reklamcılık okudu. Ancak Günsür, bu alanda hiç çalışmadı. Müziğe ilgisi olan ve bir grupla konser veren Günsür, dört yıl boyunca da restoran işletti.
Bir arkadaşının yardımıyla Hamam (1999 ) filminde rol almak için seçmelere katılan Günsür, deneme çekiminden sonra rol için kabul edildi ve Ferzan Özpetek yönetmenliğindeki filmle adını geniş kitlelere duyurdu.
10. Ankara Film Festivali'nde Hamam filmiyle Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen ünlü isim, ardından birçok yapımda rol aldı.
Günsür'ün gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da en az kariyeri kadar hayranlarının ilgisini çekti. Katerina Mongio ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Günsür'ün özellikle ailesi merak konusu oldu.
Ünlü oyuncunun bir dönem kızıyla aynı dizide rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Mehmet Günsür başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Belçim Bilgin ve oğlu
Nefise Karatay ve kızı
Mehmet Aslantuğ ve oğlu
Çetin Tekindor ve oğlu
Haluk Bilginer ve kızı
MEHMET GÜNSÜR VE ÇOCUKLARI
Oyuncu Mehmet Günsür kızı Cloe ile İtalya'da yayınlanan "Lea" (Yeni Bir Gün) dizisinde birlikte rol almıştı.