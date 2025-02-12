Baba-kız aynı dizide! Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kızına bakın!

Küçük yaşlarda oyunculuğa başlamasına rağmen eğitimini aksatmayan Günsür, İtalyan Lisesi'nden mezun oldu ve ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Reklamcılık okudu. Ancak Günsür, bu alanda hiç çalışmadı. Müziğe ilgisi olan ve bir grupla konser veren Günsür, dört yıl boyunca da restoran işletti.