Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy'un 5 milyona 'ev'lendi! Tadilat bitmeden oturmaya başladılar bile adeta bir saray
Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor... Gökçe Bahadır, geçen yıl Emir Ersoy'un geçtiğimiz yıl yayınlanan "1977 Sezen'li Şarkılar" albümünde bir şarkı seslendirmiş ve ikili stüdyo çalışmaları sırasında yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen Şubat ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan ünlü çift 5 milyon liraya yazlık aldı. O yazlıktan gelen bazı fotoğraflar görenleri kıskandıran cinsten...
01.08.2022 13:57 - Son Güncelleme: 01.08.2022 13:57
Şubat ayında Alaçatı'da dünya evine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, yeni evlerini de buradan aldı. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, 5 milyon TL'ye villa aldı. Yeni evli çift, birçok ünlü isme de komşu oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da büyük başarı yakalayan ve neredeyse on parmağında on marifet olan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında Çeşme'de evlenmişti.
ÖZEL DEKORE ETTİRDİLER
Ege kıyısının en güzel yerlerinden biri olan Alaçatı'ya ünlü akını her sene yaşanmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.