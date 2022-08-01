Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’un 5 milyona ’ev’lendi! Tadilat bitmeden oturmaya başladılar bile adeta bir saray

ÖZEL DEKORE ETTİRDİLER

Ege kıyısının en güzel yerlerinden biri olan Alaçatı'ya ünlü akını her sene yaşanmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.