Ece Erken 'kaçak dövüşmem' dedi her şeyi ortaya dökmeye başladı! Ölen eşinin eski karısı Benan Kocadereli'ye olay sözler: "Abiyle..."
Ece Erken 'kaçak dövüşmem' dedi her şeyi ortaya dökmeye başladı! Ölen eşinin eski karısı Benan Kocadereli'nin olay sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Ece Erken, Instagram'dan peş peşe paylaştığı açıklamalar ve belgelerle gündeme bomba gibi düştü. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Erken ailenin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda da bulunmuştu. Aile ile yakın ilişkisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski karısı Benan Kocadereli ise mal kaçıranın Ece olduğunu iddia eden bir paylaşımda bulunmuştu. Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra zor günler geçiren ve eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine giren sunucu Ece Erken, sosyal medya üzerinden Celal Mahmutyazıcıoğlu'na ve Benan Kocadereli'ye bakın neler söyledi.
ORTALIK İYİCE KARIŞIYOR
Ece Erken 'kaçak dövüşmem' dedi her şeyi ortaya dökmeye başladı! Ece Erken, Instagram hesabından, ölen eşinin eski karısı Benan Kocadereli'ye yanıt verdi.
"ASIL MAL KAÇIRAN..."
Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski karısı Benan Kocadereli açtı ağzını yumdu gözünü.
Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.
Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım!" dedi. Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dahil oldu.
BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi.