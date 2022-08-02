Herkesi korkuttu! Teşkilat’ın Serdar’ı Çağlar Ertuğrul diziden neden ayrıldığını açıkladı! 2 nedeni var! ’Geçeceğini ümit ettim ama geçmedi’

Çağlar Ertuğrul'un iki sezon boyunca rol aldığı Teşkilat'tan neden ayrıldığı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu her şeyi sosyal medya hesabından çektiği bir video ile açıkladı. Son dönemlerin en dikkat çeken dizilerinden Teşkilat konusu ve oyuncu kadrosu ile yoğun ilgi görüyor. Sezon finalinde izleyiciyi kahreden ayrılık sonrası Çağlar Ertuğrul'un neden diziye veda ettiği merak konusu olmuştu. Yakışıklı oyuncu anlattıklarıyla sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...