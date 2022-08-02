Herkesi korkuttu! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul diziden neden ayrıldığını açıkladı! 2 nedeni var! 'Geçeceğini ümit ettim ama geçmedi'
Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Teşkilat yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip ediliyor.
Çağlar Ertuğrul'un iki sezon boyunca rol aldığı Teşkilat'tan neden ayrıldığı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu her şeyi sosyal medya hesabından çektiği bir video ile açıkladı. Son dönemlerin en dikkat çeken dizilerinden Teşkilat konusu ve oyuncu kadrosu ile yoğun ilgi görüyor. Sezon finalinde izleyiciyi kahreden ayrılık sonrası Çağlar Ertuğrul'un neden diziye veda ettiği merak konusu olmuştu. Yakışıklı oyuncu anlattıklarıyla sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...
Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi 48. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı.
Ünlü oyuncu o videoyu sonunda çekti. Çağlar Ertuğrul 2 sezon boyunca Serdar karakterine hayat verdiği diziden ayrılık nedeni olarak önce yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar'ı, ikinci olarak da sağlık nedenlerini gösterdi.