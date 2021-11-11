Göğüs estetiğinden dert yanmıştı! Merve Boluğur yeni imajını tanıtırken bile dekolteden vazgeçemedi! Hem tarzı hem de son hali...
Göğüs estetiğinden dert yanmıştı! Merve Boluğur, verdiği bir röportajda "Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum" diyerek gündem olmuştu. Boluğur şimdi ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, son halini Instagram hesabında yayınladı. Derin göğüs dekolteli bir büstiyerle objektif karşısına geçen Boluğur'un iddialı tarzı ayrı yeni imajı ayrı olay oldu. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
11.11.2021 01:43
- Son Güncelleme: 11.11.2021 01:54
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, verdiği bir röportajda estetik itirafında bulunarak gündem olmuştu. Boluğur, "Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum" diyerek dikkat çekmişti.