Göğüs estetiğinden dert yanmıştı! Merve Boluğur yeni imajını tanıtırken bile dekolteden vazgeçemedi! Hem tarzı hem de son hali...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, verdiği bir röportajda estetik itirafında bulunarak gündem olmuştu. Boluğur, "Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum" diyerek dikkat çekmişti.