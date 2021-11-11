Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erbil, derin sırt dekolteli süper minisiyle verdiği pozlarla olay oldu. Daha önce dekoltesine babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansür uygulanan Yasmin'e 'Babası bu kez fena kızacak!' yorumu yapıldı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...
11.11.2021 01:08
- Son Güncelleme: 11.11.2021 01:08
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu Yasmin Erbil, çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Daha önce dekoltesine babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansür uygulanan Yasmin'e 'Babası bu kez fena kızacak!' yorumu yapıldı.