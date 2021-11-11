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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erbil, derin sırt dekolteli süper minisiyle verdiği pozlarla olay oldu. Daha önce dekoltesine babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansür uygulanan Yasmin'e 'Babası bu kez fena kızacak!' yorumu yapıldı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

11.11.2021 01:08 - Son Güncelleme: 11.11.2021 01:08
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu Yasmin Erbil, çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

Erbil, derin sırt dekolteli süper minisiyle ayna karşısına geçip poz verdi ve o anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

Birçok magazin ve fan sayfası ise Erbil'in paylaşımını kendi hesaplarında yayınladı. Böylelikle paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce yorum aldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

Daha önce dekoltesine babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansür uygulanan Yasmin'e 'Babası bu kez fena kızacak!' yorumu yapıldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil iddialı elbisesi ile öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya onu konuştu: Babası bu kez fena kızacak!

İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

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