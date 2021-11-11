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Haberler Magazin Hande Erçel'e 'soyunuyor mu?' dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte 'Kerem konuşsun' diyen Hande'yi utandıran soru...

Hande Erçel'e 'soyunuyor mu?' dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte 'Kerem konuşsun' diyen Hande'yi utandıran soru...

Hande Erçel'e 'soyunuyor mu?' dediler ne yapacağını şaşırdı! 'Kerem konuşsun' diyen Hande önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erçel, Bürsin ile olan ilişkisiyle ilgili de kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bürsin'in, "Sarhoş olduğumda soyunuyorum" sözleri Erçel'e hatırlatılıp, "Size denk geldi mi?" diye sorulduğunda ise "Yok, hiç gelmedi. Ben o konuda konuşmayayım, kendisi konuşsun" yanıtını verdi. İşte detaylar...

11.11.2021 09:05 - Son Güncelleme: 11.11.2021 09:14
Hande Erçel’e ’soyunuyor mu?’ dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte ’Kerem konuşsun’ diyen Hande’yi utandıran soru...

Hande Erçel'e 'soyunuyor mu?' dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte 'Kerem konuşsun' diyen Hande'yi utandıran o soru...

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Hande Erçel’e ’soyunuyor mu?’ dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte ’Kerem konuşsun’ diyen Hande’yi utandıran soru...

Haklarında çıkan 'aşk' haberlerini uzun süre reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte rol aldıkları dizi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamıştı.

Hande Erçel’e ’soyunuyor mu?’ dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte ’Kerem konuşsun’ diyen Hande’yi utandıran soru...

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Hande Erçel, önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere takıldı. Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, "Hiçbir şey net değil, inşallah en yakın zamanda" dedi.

Hande Erçel’e ’soyunuyor mu?’ dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte ’Kerem konuşsun’ diyen Hande’yi utandıran soru...

"KIZ KIZA EĞLENDİK"
Kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Bensu Soral ile gittikleri Amerika tatili sorulan Erçel, "Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük" şeklinde konuştu.

Hande Erçel’e ’soyunuyor mu?’ dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte ’Kerem konuşsun’ diyen Hande’yi utandıran soru...

Soral ile aynı kıyafet giyerek verdiği pozları sosyal medyadan paylaştığı hatırlatılan güzel oyuncu, "Bilerek yaptık, fark etmez o giysin ben giyeyim öyle bir şey yok aramızda, ne piştisi" dedi.

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