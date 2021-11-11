Hande Erçel’e ’soyunuyor mu?’ dediler ne yapacağını şaşırdı! İşte ’Kerem konuşsun’ diyen Hande’yi utandıran soru...

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Hande Erçel, önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere takıldı. Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, "Hiçbir şey net değil, inşallah en yakın zamanda" dedi.