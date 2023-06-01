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Haberler Magazin Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! "Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! "Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu, "Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" yorumları havada uçuştu. Sezonu açan 30 yaşındaki Gizem Karaca beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi. Tekne paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Gizem Karaca sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte ünlülerin 2023 yaz paylaşımları...

01.06.2023 17:27 - Son Güncelleme: 01.06.2023 17:32
Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Gizem Hanım n’apıyorsunuz? Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

"GİZEM HANIM N'APIYORSUNUZ?"

Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Sezonu açan Gizem Karaca beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi görenler, Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" yorumları yaptı.

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Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Gizem Hanım n’apıyorsunuz? Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

Gözlerden uzak bir yaşam süren Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.

Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Gizem Hanım n’apıyorsunuz? Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

Doğa ile iç içe olmayı seven ve zevkle dekore eden Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım geçtiğimiz günlerde dikkatlerden kaçmamıştı.

Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Gizem Hanım n’apıyorsunuz? Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Gizem Karaca bu kez tekne pozlarıyla gündeme geldi.

Gizem Karaca’nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Gizem Hanım n’apıyorsunuz? Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi

İşte başta Gizem Karaca'nın tatil pozları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatili paylaşımları...

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