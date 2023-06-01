Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! "Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" Sezonu açtı beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi
Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu, "Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" yorumları havada uçuştu. Sezonu açan 30 yaşındaki Gizem Karaca beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi. Tekne paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Gizem Karaca sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte ünlülerin 2023 yaz paylaşımları...
01.06.2023 17:27 - Son Güncelleme: 01.06.2023 17:32
"GİZEM HANIM N'APIYORSUNUZ?"
Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! Sezonu açan Gizem Karaca beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi görenler, Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" yorumları yaptı.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.
Doğa ile iç içe olmayı seven ve zevkle dekore eden Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım geçtiğimiz günlerde dikkatlerden kaçmamıştı.
İşte başta Gizem Karaca'nın tatil pozları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatili paylaşımları...