1.5 haftada 5 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! Tek bir yöntemle dal gibi kaldı! İşte şapur şupur yağlarınızdan kurtulmanın formülü

Bu evliliğinden 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Ergen çocuğunun adını Atlas koydu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney isminde ikiz çocuk dünyaya getirdi. Ergen, 11 Nisan 2012 yılında da Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini bitirdi.