1.5 haftada 5 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! Tek bir yöntemle dal gibi kaldı! İşte şapur şupur yağlarınızdan kurtulmanın formülü
Gülben Ergen son olarak geçtiğimiz yıl 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Arena'da vereceği konser öncesi kampa girmişti. Akşam saat 7'den sonra sadece sıvı beslenen Ergen, yeni beslenme düzeninde kahvaltıyı kaldırıp iki öğün beslenerek kilo vermişti. Daha önceki yıllarda da haftada bir gün sadece hurma ve su ile beslenerek kilo vermişti. Ancak herkesin metabolizma dengesi birbirinden farklı olduğu için söz konusu diyetlerin doktora danışılmadan yapılmaması konusunda uyarı yapıldı. İşte detaylar!
02.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 02.06.2023 09:21
1.5 haftada 5 kilo verdiren diyet gündemde sıkça araştırılıyor. Öte yandan şarkıcı Gülben Ergen'in fit halinin sırrı ortaya çıktı. Konser öncesi kampa girdiğini söyleyen Ergen, "Sahneye ve dinleyiciye saygımdan bu kampa gerek duydum. Özel diyet programımla sahneye çıkmak kendimi de iyi hissettiriyor" dedi. İşte tek bir yöntemle 10 günde 5 kilo verdiren diyet ve Gülben Ergen'in zayıflama sırrı.
Gülben Ergen, 2004 yılında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile dünya evine girdi.