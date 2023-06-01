Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! "Cesaret deyince de sen" yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı
Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı yetmedi bir de zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Hadise'nin yakın çekim yaptığı paylaşıma "Cesaret deyince de sen" yorumları yağdı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Son dönemde Murda ile adı çok sık anılan 37 yaşındaki Hadise Instagram'dan paylaştığı son video ile sosyal medyada gündem oldu.
01.06.2023 17:06 - Son Güncelleme: 01.06.2023 17:18
Göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği bu pozda dudağına zoom yapan Hadise'nin makyajsız hali çok cesurca bulundu.
Hadise ile Murda yeni projesiyle gündeme bomba gibi düşerken, klipte verilen mesajlar da dikkat çekti.