Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! "Cesaret deyince de sen" yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! "Cesaret deyince de sen" yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı yetmedi bir de zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Hadise'nin yakın çekim yaptığı paylaşıma "Cesaret deyince de sen" yorumları yağdı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Son dönemde Murda ile adı çok sık anılan 37 yaşındaki Hadise Instagram'dan paylaştığı son video ile sosyal medyada gündem oldu.

01.06.2023 17:06 - Son Güncelleme: 01.06.2023 17:18
Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Cesaret deyince de sen yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Sıfır makyaj Hadise'nin son paylaştığı videoyu görenler "Cesaret deyince de sen" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Cesaret deyince de sen yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Son dönemde Murda ile adı sık sık anılan Hadise sosyal medyada oldukça aktif.

Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Cesaret deyince de sen yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği bu pozda dudağına zoom yapan Hadise'nin makyajsız hali çok cesurca bulundu.

Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Cesaret deyince de sen yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Hadise ile Murda yeni projesiyle gündeme bomba gibi düşerken, klipte verilen mesajlar da dikkat çekti.

Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle uzandı, zoom yaptı o paylaşım olay oldu! Cesaret deyince de sen yorumları yağdı sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde şarkılarında ve kliplerinde hayatından kesitler ve mesajlar verdiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

SON DAKİKA