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Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren o zamanların çocuk oyuncusu Gizem Güven, İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gölcük depreminin yaşandığı zaman 5 yaşında olan ve depreme misafirlikte yakalandıklarını ifade eden Gizem Güven, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Cuma günü 14.51'de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti.

01.11.2020 13:59 - Son Güncelleme: 01.11.2020 14:34
Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...

Gizem Güven, yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. O güne ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan genç oyuncu o günü asla unutamadığını söyledi.

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Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu açıkladı ve annesi ile enkaz altında kaldığını söyledi. İşte Gizem Güven'in paylaşımı ile 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlar...

Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...

'MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİK'
Oyuncu Gizem Güven, İzmir'deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu anları anlattı. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu söyleyen oyuncu, "İki günlüğüne Gölcük'teki yakınlarımızın yanına misafirliğe gitmiştik ve depreme yakalandık. 5 yaşındaydım ama yaşadıklarımı asla unutamam" dedi.

Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...

ANNESİYLE ENKAZ ALTINDAYDI!

Annesi ile enkaz altında kaldığını anlatan Güven, şöyle devam etti: "İzmir'deki herkese çok geçmiş olsun. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Onları çok iyi anlıyorum."

Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...

"DEPREM ÇANTASI YAPMAYI İHMAL ETMEYİN!"

"Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantası yapmayı ihmal etmeyin.Çünkü biz yaşadığımız o korku dolu gecenin sonunda bir damla su arıyorduk. Tedbir almak ve hazırlıklı olmakta fayda var."

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