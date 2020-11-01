Gizem Güven 1999 Gölcük depreminde yaşadıklarını unutamıyor! İzmir depremi sonrası anlattı...
Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren o zamanların çocuk oyuncusu Gizem Güven, İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gölcük depreminin yaşandığı zaman 5 yaşında olan ve depreme misafirlikte yakalandıklarını ifade eden Gizem Güven, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Cuma günü 14.51'de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti.
01.11.2020 13:59
- Son Güncelleme: 01.11.2020 14:34
'MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİK'
Oyuncu Gizem Güven, İzmir'deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu anları anlattı. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu söyleyen oyuncu, "İki günlüğüne Gölcük'teki yakınlarımızın yanına misafirliğe gitmiştik ve depreme yakalandık. 5 yaşındaydım ama yaşadıklarımı asla unutamam" dedi.
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