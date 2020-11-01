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Engin Akyürek'in sevgilisi bakın kim çıktı! Çiftin arasında 10 yaş fark var...

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ekranların dikkat çeken ismi olan Engin Akyürek'in özel hayatı merak ediliyor. Başarılı oyuncu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi. Engin Akyürek'in sevgilisinin, aynı diziyi paylaştığı rol arkadaşı Tülin Yazkan olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre ikiliyi hayranları el ele gördü. İşte 39 yaşındaki Engin Akyürek'in sevgilisi Tülin Yazkan ve ünlülerin hayat arkadaşları...

01.11.2020 16:15 - Son Güncelleme: 01.11.2020 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





