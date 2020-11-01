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Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bir kız bir de erkek evladı bulunan Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybeden Mehmet Yalçınkaya, babasının mezarının başına gitti.

01.11.2020 13:08 - Son Güncelleme: 01.11.2020 13:14
Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

MasterChef'in sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya bir süre önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Acısı çok taze olan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, babasının mezarının başına ziyarete gitti.

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Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

MEHMET ŞEF'İN 'BABA' ÖZLEMİ!
Sosyal medya hesabından mezarlık ziyaretini paylaşan Mehmet Şef, duygularını, "Babam 98 gün oldu ayrılalı, arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin..." sözleriyle ifade etti.

Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

Başta Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

MEHMET YALÇINKAYA'NIN BABASI

Mehmet Yalçınkaya'nın vefat eden babası Seyfettin Yalçınkaya...

Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ve oğlu Utkan...

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