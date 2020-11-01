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Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya mezarlıktan paylaştı! Ünlü şefin 'baba' özlemi...

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bir kız bir de erkek evladı bulunan Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybeden Mehmet Yalçınkaya, babasının mezarının başına gitti.

01.11.2020 13:08 - Son Güncelleme: 01.11.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





