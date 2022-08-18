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Haberler Magazin Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! Erotik içeriklerin paylaşıldığı site ile tanınan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcudan kendisine gelen mesajı ifşa etti. Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atan kişinin milli takım futbolcusu Berat Ayberk Özdemir olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

18.08.2022 11:57 - Son Güncelleme: 18.08.2022 11:57
Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi!

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Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

Gizem Bağdaçiçek kendisine gelen mesajı Twitter hesabından ifşa etti.

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

Mesaj atan kişinin adını ve fotoğrafını sansürleyen ünlü fenomenin takipçileri kısa sürede o kişi hakkında tahminlerde bulundu.

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

Bağdaçiçek'in kalçanın ön planda olduğu fotoğrafa yanıt veren futbolcunun, 'Ne zaman görüşeceğiz?' diye sorduğu görülüyor.

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

İddiaya göre Bağdaçiçek'in ifşaladığı futbolcu şimdilerde Suudi Arabistan'ın El İttifak takımında top koşturan ve milli takımda forma giyen Berat Ayberk Özdemir olduğu iddia edildi.

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...

İşte kısa sürede gündeme bomba gibi düşen o ifşa mesajı...

Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...
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