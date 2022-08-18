Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! O isim bakın kim...
Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi! Erotik içeriklerin paylaşıldığı site ile tanınan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcudan kendisine gelen mesajı ifşa etti. Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atan kişinin milli takım futbolcusu Berat Ayberk Özdemir olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
18.08.2022 11:57 - Son Güncelleme: 18.08.2022 11:57
Gizem Bağdaçiçek milli futbolcunun attığı o mesajı ifşaladı sosyal medya yıkıldı tahminler peş peşe geldi!