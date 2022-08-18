Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayrakdar bakın kim çıktı! 25 yıllık gerçek ortaya çıktı! Ebru Gündeş'in boşandığı eşiyle adı anılmıştı...
Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayrakdar bakın kim çıktı! 25 yıllık gerçek ortaya çıktı! Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in boşandığı eşiyle adı anılmıştı Petek meğer yıllar sonra büyük aşkına kavuşmuş... Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştirdi. Petek Dinçöz'ün gelinliği sosyal medyada tam not alırken, eşi Nida Büyükbayrakdar'ın kim olduğu merak konusu oldu.
18.08.2022 12:16 - Son Güncelleme: 18.08.2022 12:21
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.
25 YILLIK AŞKI ÇIKTI
Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.