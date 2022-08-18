Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! Kazandığı bölümü sosyal medya hesabından paylaştı ortalık yıkıldı: "Durduk yere masraf çıkardın"
Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! Kazandığı bölümü sosyal medya hesabından paylaştı, ortalık yıkıldı. oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturdu. Evlendikten bir süre sonra aile arasında çıkan krizle sarsılan Alişan ile Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü. İki çocuk annesi Buse Varol Instagram'dan kazandığı bölümü takipçileri ile paylaştı. O paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları hem Buse'yi tebrik etti hem de, "Alişan şimdi 'durduk yere masraf çıkardın' diyordur" yorumları yaptı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un kazandığı bölüm ve sizler için derlediğimiz ünlülerin okuduğu üniversiteler ve mazun olduğu bölümler...
18.08.2022 11:28 - Son Güncelleme: 18.08.2022 11:42
"DURDUK YERE MASRAF ÇIKARDIN"
Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! Kazandığı bölümü sosyal medya hesabından paylaştı ortalık yıkıldı.
İşte başta Buse Varol'un kazandığı üniversite ve bölüm olmak üzere ünlülerin mezun olduğu okullar...