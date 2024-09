Hakan Ural aşka gelip 19 yıllık eşi Ezgi’yi paylaştı! Gören hayran kaldı: “Zarif ve güzel” Meğer Sibel Can’dan sonra...

Sibel Can ile yaptığı 11 yıllık evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, boşanmanın ardından aradığı aşkı Ezgi Can Ural'da buldu ve bir kez daha nikah masasına oturdu. 19 yıldır gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ezgi Can Ural'dan Gisela adında bir evladı olan Ural, sosyal medya hesabında eşi ve kızını paylaştı. Paylaşımına eklediği emojilerle dikkat çeken Ural'ın gözlerden uzak tuttuğu eşini görenler "Zarif ve güzel" yorumunda bulundu.