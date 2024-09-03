Hakan Ural aşka gelip 19 yıllık eşi Ezgi’yi paylaştı! Gören hayran kaldı: “Zarif ve güzel” Meğer Sibel Can’dan sonra...

Sibel Can ile yaptığı 11 yıllık evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, boşanmanın ardından aradığı aşkı Ezgi Can Ural'da buldu ve bir kez daha nikah masasına oturdu. 19 yıldır gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ezgi Can Ural'dan Gisela adında bir evladı olan Ural, sosyal medya hesabında eşi ve kızını paylaştı. Paylaşımına eklediği emojilerle dikkat çeken Ural'ın gözlerden uzak tuttuğu eşini görenler "Zarif ve güzel" yorumunda bulundu.
Şimdilerde bir televizyon programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü oyuncu, özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir dönem sık sık adından söz ettirdi. 2 evladı olan ünlü çift, 1999 senesinde yollarını ayırdı.
Ural, 2002 senesinde ise Ezgi Can Ural ile tanışıp aradığı aşkı buldu. Ünlü çift, 2005'te dünyaevine girdi ve Gisela adını verdikleri bir kızı oldu.