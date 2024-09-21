Giray Altınok baba oldu! İlk paylaşım geldi!

Var Bunlar, Güldür Güldür, Ölümlü Dünya, Prens gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi. 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, baba oldu. 40 yaşında babalık duygusunu tadan Altınok'tan ilk paylaşım da geldi.