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Giray Altınok baba oldu! İlk paylaşım geldi!

Var Bunlar, Güldür Güldür, Ölümlü Dünya, Prens gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi. 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, baba oldu. 40 yaşında babalık duygusunu tadan Altınok'tan ilk paylaşım da geldi.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 15:51 Güncelleme Tarihi21 Eylül 2024, 16:01
Giray Altınok baba oldu! İlk paylaşım geldi! 1

Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve Prens dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile nikah masasına oturdu.

Giray Altınok baba oldu! İlk paylaşım geldi! 2

Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerini duyurdu.

Giray Altınok baba oldu! İlk paylaşım geldi! 3

Cansu Diktaş, karnı burnunda pozlarını Instagram'da yayınlayarak müjdeli haberi açıkladı.

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