Gigi Hadid'in kardeşi Bella'dan ürküten açıklama! 'İçimizdeki sessiz katil' olarak bilinen Lyme hastalığı nedir?
Gigi Hadid'in hamilelik pozlarının ardından kardeşi Bella Hadid'den ürkütücü açıklama geldi. "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi. Ünlü model sözlerini, "Şu anda bildiğim şey her günü olduğu gibi alıp elimden gelenin en iyisini yapmak" diyen Bella Hadid'in hastalığı, 'İçimizdeki sessiz katil' olarak da biliniyor. Peki Lyme hastalığı nedir?
Bella Hadid, Lyme hastalığı hakkındaki semptomları hakkında bilgi verdi. Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadığını belirtti. Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.
Hadid, "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi. Ünlü model sözlerini, "Şu anda bildiğim şey her günü olduğu gibi alıp elimden gelenin en iyisini yapmak." şeklinde sürdürdü.
LYME NEDİR?
Borrelia burgdorferi spiroket bakterisinden kaynaklanan ve "İçimizdeki sessiz katil" olarak da nitelendirilen hastalık; kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, MS, ALS gibi kas hastalıkları ile çölyak gibi pek çok hastalığı taklit ediyor.
Bu nedenle Lyme hastaları genelde taklit ettiği diğer hastalıkların tanısı ile yaşamak durumunda kalıyor. Geçmişte hastalığın sadece kenelerle yayıldığı düşünülürken günümüzde kan emen birçok canlı (bit, pire, sivrisinek, tahtakurusu, at sineği vb) ile ilerlediği anlaşılıyor. Bunun dışında kedi köpek gibi evcil hayvanların salya ve idrar sıvılarından da insanlara bulaştığı biliniyor. Hamilelik döneminde anneden bebeğe kan ve organ nakli yoluyla geçmesi de hastalıkla ilgili bilinmesi gereken önemli bir özellik olarak görülüyor.