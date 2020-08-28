Pınar Altuğ leopar bikinili pozuyla beğeni topladı! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i 26 yıllık dostuyla tatilde...

Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan 45 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Altuğ'un tekne tatili devam ediyor. Geçtiğimiz ay teknede duş alırken görüntülenen ve düzgün fiziği ile dikkat çeken başarılı oyuncu, Instagram hesabından 26 yıllık dostu ile fotoğraf paylaştı. Arkadaşını teknesinde misafir eden Pınar Altuğ'un bikinili pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ'un leopar bikinili fotoğrafı ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...